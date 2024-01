Una raccolta di foto per raccontare il borgo L'iniziativa "30 anni in 30 scatti" promossa dalla Brigata di Raggiolo raccoglie fotografie per celebrare il borgo casentinese. Le immagini saranno condivise sui canali social e pubblicate in un calendario speciale. Invio entro il 18 febbraio. #RaggioloEstate2024