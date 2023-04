Una pianta pericolosa minaccia i corsi d’acqua

CASTELFRANCO PIANDISCO’

Nuovo appello per contrastare la diffusione del Poligono del Giappone, la pianta infestante che cresce in questo periodo sulle sponde dei corsi d’acqua e minaccia la tenuta idraulica e gli ecosistemi. A invitare la cittadinanza a prestare la massima attenzione gli amministratori del Comune di Castelfranco Piandiscò, il territorio dove scorre il Faella, primo torrente ad essere interessato dalla proliferazione della specie "aliena". Importata dai Paesi dell’Asia a scopi ornamentali, ben presto è diventata un pericolo per gli argini dei fiumi resi instabili dalle radici che sviluppano fino a 3 o 4 metri sottoterra. Da qui la necessità di dar vita a una campagna informativa, riassumibile in 5 punti, per scongiurare che i cittadini ne favoriscano, senza saperlo, l’espansione. Ai primi posti in elenco, ovviamente, evitare di piantare la Reynoutria japonica, è il nome scientifico dell’erbacea, negli spazi privati e di usare mezzi meccanici per la potatura, perché basta un piccolo frammento per iniziare una nuova propagazione. A proposito, deve essere tagliata solo a mano, raccomandano dal municipio, dalla primavera all’autunno, almeno una volta al mese per 5 anni, con i residui vegetali radunati in uno spazio ben delimitato prima di venire bruciati. Ultimo consiglio, laddove sia possibile, "utilizzare l’area invasa come pascolo per caprini e ovini". Indicazioni utili per contribuire a frenare l’avanzata del muro verde che nella vallata interessa anche le aste del Ciuffenna, del Resco e delle Borro della Cave. Una battaglia che vede impegnati i Comuni e il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che, ormai da tempo, ritarda lo sfalcio del Poligono alla fine della stagione vegetativa, posticipando a dicembre la manutenzione ordinaria delle rive nelle quali prolifera.