Una pianta in regalo ai neo genitori

CAMUCIA

Una pianta ai genitori di tutti i nuovi nati nell’anno 2022. Saranno consegnate simbolicamente questa mattina alle ore 11 al parco "Emanuele Petri" di Camucia. L’occasione è legata alla giornata nazionale degli alberi. Istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013, la Festa nazionale degli alberi ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dai boschi e foreste.

"Abbiamo invitato tutte le famiglie con bambini nati nel 2022 – conferma l’assessore all’Ambiente del Comune Paolo Rossi (nella foto) – d’altra parte l’albero è una metafora della vita: con le sue solide radici, ben ancorate alla terra che rappresentano la famiglia e con i suoi rami e le sue fronde protese verso nuovi orizzonti a simboleggiare il futuro dei nostri piccoli, sarà l’augurio di benvenuto ai nuovi nati. Ringrazio per la partecipazione alla mattinata anche i bambini delle scuole".

Tutti i genitori con bambini nati nel 2022 che non potranno partecipare oggi potranno ritirare la pianta in vaso nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle 17 direttamente all’ufficio manutenzione in località Vallone (scrivendo all’indirizzo email [email protected]).

"Crediamo che questo possa essere un omaggio per tutte le famiglie – spiega il sindaco Luciano Meoni – una nuova vita che vede la luce assieme ad un vero albero da piantare in ricordo della nascita. L’albero è un perfetto segno di nuova vita e nuova energia: quella di una giovane pianta, simbolo di forza e di crescita sana".

La.Lu.