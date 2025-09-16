"Una penna contro le mie nebbie". La vita in strada e poi la rinascita

di Gloria Peruzzi

AREZZO

"L’esperienza presso la comunità Montesanto è stata un meraviglioso risveglio: riscoprire l’amicizia e gli affetti familiari, ma non solo. (…) Oggi sì, credo nell’esistenza di persone benevole (…) e credo nella possibilità di stare meglio, di stare bene, anche attraverso la conoscenza di persone che, come me, hanno vissuto momenti bui e difficili e a Montesanto hanno trovato un luogo di cura e riabilitazione pieno di risorse umane e di attività efficaci".

Debora Pietrarelli oggi può dirlo: dopo anni di strade percorse nel buio, di dolore e smarrimento, ha trovato un approdo. Montesanto non è solo una comunità: è il luogo dove ha riaperto un varco nella nebbia che per anni le ha avvolto la vita. La sua storia comincia molto prima. La racconta nella Memoria "La nebbia (1987-2021)". Nata a Roma nel 1973, in una famiglia segnata da separazioni e assenze, cresce rincorrendo affetti familiari fragili. Va avanti con la scuola fino al diploma, ma non può permettersi l’università. Poi, nel settembre del 1996, l’equilibrio che faticosamente aveva costruito si spezza. La madre muore dopo una lunga malattia: "Se ne andò guardandomi. Ci guardammo dritte negli occhi. In quel preciso istante capii il limite umano e l’impossibilità di fare miracoli. Non ebbi il coraggio di prenderle la mano. Non ero preparata". Quel trauma la scaraventa dentro la sua “nebbia”: i colori cambiano, il tempo perde senso, la paura diventa compagna.

È il primo passo verso il ricovero in una clinica psichiatrica: "... quando sono stata male non ho avuto alcun aiuto (...) Sono tutti spariti, o meglio, sono restati ognuno a sé e non si sono interessati né avvicinati". Dopo un mese torna a casa del padre, dove ritrova un po’ di serenità. Ma un’altra malattia le porta via anche lui, l’ultimo punto fermo della sua vita. Debora cerca di reagire: frequenta il corso di Tecniche della riabilitazione psichiatrica, studia, si impegna. Ma la nebbia torna, e con essa l’isolamento. Perde legami, anche con la zia Sesè che per anni era stata la sua famiglia. Senza più lavoro né pensione, spossata dalle cure farmacologiche, si ritrova senza casa. Parte per Venezia, città dei sogni, dove cerca un lavoro che non trova. Torna a Roma, ma non ha più nulla."Avevo quarant’anni ed iniziava così il mio on the road: ero una senza tetto che viveva per la strada. La prima settimana è stata la più dura: non sapevo dove andare, che fare, a chi rivolgermi, ma in fondo la verità era che non riuscivo a rivolgermi a nessuno, un po’ per paura e un po’ per vergogna".

Impara a sopravvivere: le chiese che aprono di notte, le mense delle associazioni, le docce pubbliche. Incontra altri come lei e condivide frammenti di solidarietà. Passano cinque anni così, tra notti gelide e giorni infiniti. Cinque anni in cui “la nebbia” sembra non diradarsi mai. Un nuovo ricovero ospedaliero segna l’inizio di un’altra possibilità: l’ingresso nella comunità riabilitativa Montesanto. Qui, passo dopo passo, ricomincia a respirare: "Ho trascorso i primi mesi in comunità a scrivere su un quaderno appresso all’altro ad ipotetici destinatari, poi ho iniziato a preferire una passeggiata all’aria aperta e ho deciso di recuperare familiarità con mio fratello, che non avevo visto né sentito per cinque lunghissimi anni di on the road". Dopo tanto dolore Debora ha imparato che ci sono persone che tendono la mano, che la luce può tornare anche dopo la notte più lunga: "... sono stati quattro anni molto utili nei quali non ho trovato alcuna perdita di tempo, anzi tutt’altro, e ho recuperato più di quanto si possa pensare: l’abitare".