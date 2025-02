Una pena certa è l’unica risposta al machete

Più che pene più severe servirebbe la certezza della pena. Che se ci si pensa non è altro che l’applicazione in via giurisprudenziale del vecchio adagio: chi sbaglia paga. Perchè un soggetto che alle spalle ha un decreto di espulsione, e dunque era irregolare sul territorio, era ancora qui? La domanda è lecita, specie quando si scopre che il soggetto in questione ha aggredito un connazionale con il machete. In sociologia si chiama legge calcolabile: significa che le leggi in uno stato di diritto devono esser fatte per far si che ognuno sappia cosa rischia con la sua condotta. Magari l’espulsione non era il provvedimento giusto - se ne può parlare - ma di certo non lo è non applicare i provvedimenti, amministrativi o giuridici che siano.