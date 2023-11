Una partita da non perdere per il futuro

Un treno da non perdere quello degli investimenti e del rilancio che passa dai fondi europei del Pnrr. La mappa o per meglio dire le aree dove pioverà qualcosa come mezzo miliardo di euro, evidenziata nel report della Regione Toscana, permette per certi versi di sognare e immaginare la provincia del domani. E allora ecco che una fetta importante sarà relativa all’ambiente, ad un territorio che vuole investire sulla transizione ecologica. Ma i dati parlano anche di una accelerazione nell’innovazione, nella digitalizzazione e nella cultura, passando poi per istruzione e ricerca. Tanti progetti, tanti soldi soprattutto da dover investire con oculatezza, perchè quanto messo nero su bianco venga realizzato e porti a quella rinascita di cui parla il piano.