Una panchina rossa per dire basta alla violenza di genere

Arezzo, 18 gennaio 2024 – All'interno del parco dell'I.C “G. Vasari” si è svolta la prima parte delle attività del progetto "panchina rossa" per dire “NO” alla violenza contro le donne.

In uno spazio ben visibile anche per chi circola in strada è stata collocata la panchina donata dal Comune di Arezzo e gli alunni di tutte le classi, eletti come rappresentanti del decoro, l'hanno dipinta con la vernice rossa.

Un gesto simbolico con il quale la comunità scolastica ha voluto porre l’attenzione su un tema di estrema attualità.

Questo momento, frutto di un percorso più ampio iniziato con le riflessioni condivise in classe tra studenti e docenti e in aula magna con la Polizia Municipale di Arezzo, si concluderà con l'inaugurazione ufficiale della panchina stessa, dove comparirà la frase selezionata tra le tante proposte dai ragazzi.