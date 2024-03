Una panchina rossa donata al Comune dall’ordine dei commercialisti

Arezzo, 21 marzo 2024 – L’assessore Giovanna Carlettini ha “accolto con grande piacere” il dono all’amministrazione comunale da parte dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Arezzo: una panchina rossa che adesso fa bella mostra di sé al parco Giotto accanto al monumento dedicato al Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

“Intanto un ringraziamento molto sentito – ha dichiarato Carlettini – al comitato pari opportunità dell’ordine professionale che si è fatto promotore di questa iniziativa. Come sempre, queste situazioni si realizzano grazie alla sinergia tra i vari settori dell’amministrazione comunale quali l’ufficio pari opportunità e il servizio manutenzione ma non sarebbero possibili senza la sensibilità dei cittadini.

Come noto, la panchina rossa ha un valore prioritariamente simbolico perché ricorda a chi la vede che è importante riflettere ogni giorno sulla lotta e sul contrasto alla violenza contro le donne.

Ricordo, e deve ancora concludersi marzo, che siamo a circa 30 donne uccise in Italia nel 2024, per mano di uomini spesso coabitanti o molto vicini. Dobbiamo dunque lavorare incessantemente per contenere e contrastare gli epiloghi drammatici che la cronaca sottopone alla nostra attenzione.

Epiloghi a cui Arezzo purtroppo non è riuscita a sottrarsi quando lo scorso anno è avvenuto il duplice femminicidio di via Benedetto Varchi, con una donna e la madre vittime della follia”.

Presenti anche Carla Vilucchi, presidente del comitato pari opportunità dell’ordine dei commercialisti, e Simon Pietro Palazzo in rappresentanza della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, che ha offerto un contribuito economico: entrambi hanno sottolineato quanto importante sia il segnale dato agli aretini con questa nuova installazione.