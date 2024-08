Una nuova sede per la Misericordia di Bibbiena

Arezzo, 22 agosto 2024 – Nuova sede per la Misericordia di Bibbiena. La storica confraternita casentinese è pronta al trasferimento nei locali dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco in via Dante che sono stati recuperati e riconvertiti per andare a ospitare le diversificate attività al servizio dei bisogni di territorio e comunità, spaziando tra trasporto socio-sanitario, emergenza sui mezzi di soccorso del 112, Protezione Civile e Antincendio Boschivo.

L’attivazione della nuova sede, sviluppata su un totale di settecento metri quadrati, è prevista da lunedì 2 settembre. Il maggior vantaggio dell’investimento messo in campo dalla Misericordia di Bibbiena è rappresentato dalla possibilità di centralizzare sia gli uffici amministrativi che la centrale operativa che, finora, erano dislocati rispettivamente in via Mindria e in via Rosa Luxembourg.

I locali di via Dante, invece, permettono di riunire l’intera attività in un solo luogo a pochi passi dal centro di Bibbiena e con un ampio parcheggio a disposizione dei diversi mezzi, andando così a garantire benefici in termini di organizzazione, efficienza e tempestività.

Questa sede, inoltre, fa affidamento su spazi adeguati dove favorire formazione, socializzazione, aggregazione e sviluppo associativo, oltre a configurare un punto di riferimento a cui sarà possibile rivolgersi per ottenere informazioni su attività e servizi.

La Misericordia di Bibbiena manterrà comunque attivo uno sportello secondario di ascolto e consulenza ai cittadini in piazza Tarlati nei giorni di giovedì e sabato, tra le 9.00 e le 12.00. «Siamo ormai prossimi e pronti al trasferimento - commenta Gabriele Conticini, governatore della Misericordia di Bibbiena.

- I lavori alla nuova sede proseguiranno nel tempo, con l’intenzione e l’attenzione da parte della Misericordia di convocare, nei prossimi mesi, gli abitanti della zona e tutti i soci per sviluppare insieme ulteriori idee di progettazione e di utilizzo».