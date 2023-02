Una nuova sala polivalente "Investimento per il sociale"

CAPRESE

Innovazione tecnologica, ma anche una nuova veste per la sala polivalente di Lama, frazione di Caprese Michelangelo. È il progetto dell’amministrazione comunale che a breve verrà attuato: un locale che nel prossimo futuro punterà sempre più a essere teatro, spezio creativo e sala musicale, pur mantenendo i suoi connotati strutturali originali. "La sala polivalente di Lama – ha detto il sindaco Claudio Baroni – è da sempre utilizzata per vari appuntamenti come feste paesane e spettacoli per bambini, ma anche per percorsi di ginnastica per giovani e anziani. È giunto il momento di investire anche in questo luogo e in parte lo abbiamo già fatto: ha i connotati di un capannone, su due livelli, con un grande salone principale e uno più piccolo a uso cucine e servizi. Ricordo che era nato come rimessa per auto e da molti anni è di proprietà comunale".

Il primo cittadino entra nello specifico: "Nel corso del 2022 siamo già intervenuti con una serie di opere che hanno riguardato il risparmio energetico e la messa in sicurezza – ha proseguito Baroni – poiché è stato rifatto l’impianto termico, inserendo una pompa di calore, utilizzando l’impianto fotovoltaico che era già presente nella copertura con nuovi diffusori di calore ad alta resa, che riescono a riscaldare l’ambiente nel giro di pochi minuti, considerando i circa 350 metri quadrati di superficie. Oggi gode di una tecnologia più moderna con termostato elettronico, grazie al quale è possibile impostare e programmare la temperatura in funzione dei calendari d’uso".

La progettazione è già terminata e presto sarà appaltato per essere terminato entro il 2023.