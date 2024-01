Una nuova palestra a Bibbiena. Investimento da un milione e mezzo. La scuola elementare si potenzia

di Sonia Fardelli

Sono partiti e proseguono speditamente i lavori per la costruzione della nuova palestra per la scuola elementare . La struttura sorgerà al posto dello stabile vicino alla primaria che per anni ha accolto anche gli uffici comunali e che poi è stato demolito appunto per poter costruire la nuova palestra. "Dal 2019 abbiamo investito nella scuola 8 milioni di euro – dice il sindaco Filippo Vagnoli – questa nuova palestra è una costruzione di importanza strategica per la comunità, che risponde a un’esigenza molto sentita dalla popolazione e delle associazioni sportive. Una risposta concreta a una pianificazione del territorio che nasce dall’ascolto attivo della popolazione e al quale ci siamo dedicati intensamente nel corso del tempo". Una struttura che presto verrà consegnata alla cittadinanza. "Si tratta di un intervento da un milione e mezzo di euro – spiega l’assessore Matteo Caporali – dei quali possiamo beneficiare a favore del territorio grazie a un bando messo a disposizione dal Ministero. I lavori stanno andando avanti molto bene e già nei prossimi mesi vedremo apparire, fronte strada, una parte del nuovo immobile che accoglierà spogliatoi e alcune aule del piano superiore. La costruzione sarà poi realizzata in legno". I lavori sono iniziati con la demolizione del vecchio plesso scolastico da tempo in disuso e stanno continuando speditamente. "Questo intervento – conclude Vagnoli – si inserisce nei progetti per la scuola ai quali abbiamo dedicato molte risorse e un’attenzione tutta particolare. Si tratta di un patrimonio di ben 10 scuole completamente rinnovate e rese sicure dal punto di vista sia sismico che energetico. Stiamo, inoltre, costruendo nuovi edifici come la nuova scuola infanzia di Soci ormai pronta. Sempre a Soci partiranno a breve i lavori per 3 milioni di euro per la messa in sicurezza sismica ed energetica della scuola elementare. Abbiamo completato la ristrutturazione del tetto della scuola materna Stazione tornata così a completa disposizione di bambini. Abbiamo in cantiere anche il progetto di efficientamento energetico nelle scuole medie che ripartirà a breve dopo alcuni problemi che abbiamo avuto con la ditta, ma poi risolti. Per la scuola sono stati investiti oltre 8 milioni di euro, nei quali è compresa anche la costruzione di asilo nido stazione".