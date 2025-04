Una nuova opera d’arte a Marcena firmata dai bambini delle scuole

Arezzo, 7 aprile 2025 – Una nuova opera d’arte per Marcena. Il piccolo borgo-museo alle porte della città di Arezzo sarà arricchito con una scultura ideata e realizzata dai bambini e dalle bambine della classe terza della scuola primaria senza zaino “Campoleone” di Castelluccio che, dopo aver visitato il paese, hanno scelto di contribuire alla sua galleria d’arte a cielo aperto diffusa tra vicoli, piazze e campagne circostanti.

La donazione dell’opera, denominata “Il totem del sorriso”, è in programma nella mattinata di sabato 12 aprile quando il progetto artistico condotto dall’associazione Marcenando conoscerà una tappa particolarmente significativa.

Alle centoventisei opere attualmente esposte andrà infatti ad aggiungersi anche una creazione inserita in un progetto scolastico per permettere ai bambini e alle bambine di portare un contributo concreto al percorso di rigenerazione urbana e di valorizzazione del borgo.

“Il totem del sorriso” verrà installato in un’oliveta alle porte di Marcena con l’obiettivo di catturare l’attenzione dei visitatori per la forma e per i colori che, nelle intenzioni dei giovani creatori, rappresentano una calamita di sensazioni e situazioni positive.

L’opera, realizzata con materiali di recupero o trovati in natura, è composta da venticinque pietre colorate disposte a forma di sorriso che abbracciano una tavola di legno dove vengono raccontati momenti di gioia e serenità come l’affetto della famiglia, la bellezza della natura, il volo di un uccello o una nuova nascita.

La giornata del 12 aprile prenderà il via alle 9.30 con l’arrivo degli alunni a Marcena e con l’accoglienza da parte dei volontari di Marcenando, poi sarà prevista una camminata artistica tra le opere già esposte, l’inaugurazione de “Il totem del sorriso” e infine una merenda a base di prodotti di stagione e a chilometro zero a cura della Banda dei Piccoli Chef.

«Il progetto espositivo di “Marcenando - L’arte camminando” conosce una nuova tappa - commenta Barbara Lapini, presidente dell’associazione, - perché sarà arricchito con un’opera realizzata dai bambini che saranno così nuovamente protagonisti attivi di un progetto di arricchimento e valorizzazione del territorio attraverso la bellezza dell’arte.

Questa giornata testimonierà proprio lo spirito di inclusività che caratterizza il nostro progetto e che, con la partecipazione dei più giovani, continua a rinnovarsi e a portare freschezza nella comunità paesana di Marcena.

L’incontro tra generazioni diverse, unite dalla passione per l’arte e dal desiderio di valorizzare il loro territorio, dimostra come la cultura e la creatività possano essere strumenti potenti per costruire legami, stimolare un senso di appartenenza e generare responsabilità verso l’ambiente che ci circonda».