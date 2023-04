Una nuova casa per otto famiglie "Così si realizza il nostro sogno" Gli alloggi popolari regalano storie

di Sonia Fardelli

Il sogno di avere una casa propria si è avverato per otto famiglie di Bibbiena, che hanno ricevuto le chiavi di otto appartamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati in via Arno 28 in un edificio con quattro piani fuori terra e un seminterrato adibito a garage. Due appartamenti di piccolo taglio di circa 40 metri, quattro da 70 metri quadrati e due più grandi da 90 metri quadrati. A ricevere uno di questi locali è stato Salvatore Sirotich, 58 anni, operaio che aspettava questa casa da quindici anni insieme a sua moglie e alle due figlie di 17 e di 24 anni. "E’ un sogno che si avvera – dice – finalmente abbiamo una casa dove poter vivere bene. Spero di andarci molto velocemente. Vedo questo avvenimento come una benedizione dal cielo. Negli ultimi anni ho avuto anche problemi di salute. Adesso mi sono ripreso e ho una bella casa dove godermi il resto della mia esistenza. Ringrazio di tutto questo la fortuna e l’amministrazione comunale. In particolare il sindaco Filippo Vagnoli. Io sono di origini siciliane e da noi nelle grandi città gli amministratori non sai neppure chi sono. E non li vedi mai. Qui a Bibbiena siamo addirittura coccolati".

Il sogno di una nuova casa si è avverato anche per due giovani famiglie di origine macedone. Hakif Etemi, 37 anni, padre di tre bambini piccoli ha ricevuto uno di questi appartamenti e un altro è stato dato a suo fratello. "Prima vivevamo tutti insieme – racconta – adesso possiamo crearci la nostra famiglia ciascuno nella propria casa. Un sogno che si avvera per un futuro un po’ più semplice. Prima ero disoccupato e adesso ho anche trovato lavoro. Penso che qui vivrò bene".

Gli appartamenti sono stati consegnati dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli con i suoi assessori e dal presidente di Arezzo Casa Lorenzo Roggi. "Un autentico giorno di festa molto sentito da tutti noi e dalla comunità – ha detto Vagnoli – Si realizza il sogno di otto famiglie di avere il proprio nucleo abitativo anche grazie ai cittadini di Bibbiena. Questo significa tendere una mano a chi ne ha più bisogno. Il patrimonio delle case popolari del Comune di Bibbiena ammonta così a 85 immobili ai quali ci impegniamo di aggiungere altre dieci unità nei prossimi anni". Soddisfatto anche Lorenzo Roggi di Arezzo Casa.