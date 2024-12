Una nuova area giochi per il parco Pertini. Vinto il bando del ministero dello Sport Il Comune di Arezzo realizzerà una nuova area polivalente al parco Pertini grazie al bando "Sport di tutti - Parchi 4-14". L'intervento, finanziato in parte dal ministero per lo Sport, prevede attrezzature per attività ludico-motorie e sportive per ragazzi dai 4 ai 14 anni, inclusi quelli con disabilità.