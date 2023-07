"Una notte sulla spiaggia" Aurora e le ore della paura

di Matteo Marzotti

"Non credo che partirò, vorrei finire la stagione anche se mi rendo conto quanto sia difficile visto quello che è accaduto".

A parlare è Aurora Monaci, 23 anni, originaria di Civitella e animatrice in un villaggio turistico e che si è trovata a dover fronteggiare le fiamme di Rodi.

"Non è la prima volta che vengo per lavoro in Grecia - racconta Aurora al telefono - già nel 2021 c’erano stati alcuni incendi. Uno in particolare fu di vaste proporzioni, ma tutto si risolse al meglio. Questa volta è stato completamente diverso".

Rodi non è nuova a dover fronteggiare le fiamme estive che bruciano boschi e aree verdi.

"Quando lo scorso fine settimana abbiamo appreso degli incendi e visto alcune nubi di fumo abbiamo capito che stava accadendo qualcosa, ma pensavamo che fosse tutto sotto controllo anche se in effetti il cielo era sempre più rosso e le nubi sempre più dense - spiega Monaci - poi, dopo pranzo, abbiamo lasciato l’area riservata allo staff perchè ci avevano chiamato nella hall e qui abbiamo trovato praticamente tutto il villaggio riunito. Le fiamme stavano scendo dalle colline verso la struttura. Insieme agli altri animatori abbiamo provato a calmare gli ospiti, rassicurandoli che alla fine sarebbe andata come le altre volte".

Le fiamme però si sono avvicinate sempre più distruggendo l’area dove una volta era il miniclub di una struttura con oltre 1800 ospiti. "A quel punto abbiamo lasciato il villaggio come gli altri ospiti cercando un posto sicuro in un villaggio verso il nord dell’isola. Mentre lasciavamo la struttura mi sono voltata verso la collina e lì ho visto il fuoco letteralmente rotolare verso la pianura". La prima notte Aurora e i suoi compagni l’hanno passata un po’ sulle strade, un po’ sulle spiagge, diventate nel frattempo punti di raccolta, porti sicuri mentre l’incendo avanzava. "Adesso ci troviamo in un albergo, in una zona considerata sicura - prosegue Aurora Monaci che lasciando il villaggio dove lavorare ha salvato praticamente solo cellulare e carta di identità - il rientro in Italia? Ci sono voli e la priorità viene data a chi non si sente più sicuro, a chi è particolarmente scosso dopo questa esperienza. Cosa farò? Sinceramente penso di restare, anche perché sono responsabile del mio team e non mi piace l’idea di lasciare soli i ragazzi con cui lavoro".