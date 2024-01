Una Notte a Broadway. L’Orchestra da Camera. Fiorentina agli Antei

Prosegue la stagione del Teatro degli Antei organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Stasera alle 21 è in programma Una Notte a Broadway, omaggio musicale dell’Orchestra da Camera Fiorentina ai più grandi musical di tutti i tempi, dai grandi classici ai successi cinematografici degli ultimi anni. Dalle misteriose e romantiche atmosfere de Il Fantasma dell’Opera alle toccanti note de Les Miserablés, dalle sonorità più jazz di La La Land alle coinvolgenti musiche di classici intramontabili come Grease e Mamma mia!. Nella formazione di orchestra d’archi, tastiera, percussioni e quartetto di voci vengono omaggiati grandi autori del calibro di Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, Leonard Bernstein, gli ABBA, Rodgers & Hammerstein, Alan Menken, Stephen Schwartz, con arrangiamenti originali e inediti. L’Orchestra da Camera Fiorentina si è costituita nel 1981 per volontà del maestro Giuseppe Lanzetta, suo attuale direttore stabile, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del repertorio sinfonico e cameristico. Nel giro di pochi anni l’Orchestra si è imposta all’attenzione della critica nazionale ed internazionale grazie a numerosi concerti tenuti sia in Italia, per le più importanti istituzioni musicali, che all’estero nelle varie tournée.