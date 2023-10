Una mostra dell'artisrìta aretina Mariangela Baldi al Palazzo del Podestà di Montevarchi

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Dal 27 ottobre al 5 novembre 2023 il Palazzo del Podestà a Montevarchi ospita “Cromatismi”, mostra di pittura di Mariangela Baldi. L'esposizione, organizzata dall'associazione culturale Art-Ecò e patrocinata da Regione Toscana e Comune di Montevarchi, sarà visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, ad eccezione dei giorni di chiusura di lunedì 30 ottobre e giovedì 2 novembre. Domani alle ore 18, l'inaugurazione alla presenza del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai e del vicepresidente della Regione Toscana Marco Casucci. Ospite speciale lo storico dell'arte Alberto D'Atanasio, che spiegherà al pubblico le opere esposte e la cifra stilistica dell'artista aretina.

Martedì 31 ottobre è previsto un evento collaterale, con un laboratorio condotto da Mariangela Baldi dedicato a grandi e bambini, in cui verranno dipinte delle zucche in vista della Festa di Halloween. Circa ottanta le opere esposte che affrontano varie tematiche: la natura incontaminata, i viaggi, i paesaggi ei luoghi reali del suo cuore e quelli onirici, fino ad arrivare a momenti di pura poesia, dove le sensazioni, le emozioni ei ricordi vengono fissati prima che svaniscano per sempre.