Una giornata per bambini e neonati al Palazzetto del Nuoto

Arezzo, 11 settembre 2023 – Una giornata dedicata a bambini e neonati al Palazzetto del Nuoto di Arezzo con il Baby Acquatic’s Day.

L’appuntamento, a partecipazione gratuita, è fissato per domenica 17 settembre e rinnoverà il tradizionale evento gratuito per la fascia d’età tra zero e quattro anni che permette a genitori e figli di trascorrere una mattinata insieme in vasca per scoprire i fondamenti del “baby-nuotare”.

Tecnici e istruttori della Chimera Nuoto accoglieranno le famiglie nell’impianto cittadino e, dopo aver presentato le fasi preliminari all’accesso alla piscina, terranno una lezione della durata di mezz’ora con orario diversificato a seconda delle età a partire dalle 9.30 per bambini da zero a ventiquattro mesi per arrivare fino alle 12.30 per chi ha tra i due e i quattro anni.

Il Baby Acquatic’s Day rappresenta un evento ormai radicato tra le attività promozionali del Palazzetto del Nuoto di Arezzo e va a rinnovare una formula ideata da Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, con la finalità di far vivere ai più piccoli le prime esperienze in piscina e di promuovere un’occasione in cui conoscere la metodologia didattica del nuoto neonatale.

La lezione verrà prevista con la presenza costante di un genitore in vasca con il figlio per favorire un approccio sereno verso l’ambiente acquatico e per svolgere una comune e coinvolgente attività psicomotoria garantita dall’esperienza della Chimera Nuoto, società che da oltre vent’anni è affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile”.

Il fondamento della disciplina sarà il Metodo Giletto, unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto baby, che porta numerosi benefici al bambino: garantisce la sicurezza, previene l’annegamento, stimola l’appetito, accelera lo sviluppo del cervello e del linguaggio, rinforza il cuore, previene l’obesità, favorisce il sonno e azzera lo stress.

Per iscrizioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a [email protected].