Una giornata nel ricordo dei partigiani

SAN GIOVANNI

Si terrà giovedì a San Giovanni la 79esima manifestazione nazionale per ricordare i giovani partigiani che si arruolarono per liberare i territori italiani occupati dai nazifascisti. Era il 7 febbraio 1945 quando, dalla città natale di Masaccio, partirono 105 giovani partigiani che si arruolarono volontari nel rinato esercito italiano per andare a combattere nella brigata Friuli per la liberazione dei territori italiani occupati dai nazifascisti sul fronte del Senio. L’appuntamento è fissato alle 9 al cinema teatro Bucci dove gli studenti delle scuole superiori presenteranno i loro lavori di ricerca sul periodo storico dell’ultima fase della Seconda guerra mondiale e gli avvenimenti ad essa legati. Interverranno il sindaco Valentina Vadi, la parola poi passerà a Giuseppe Morandini, presidente Anpi Valdarno, e Mari Franceschini, vice presidente Anpi nazionale. Coordinerà il dibattito il giornalista Filippo Boni. Alle 11.45 il corteo partirà da via Borsi, attraverserà via Roma, successivamente Piazza Cavour per poi arrivare al loggiato di palazzo d’Arnolfo dove, alle 12, sarà deposta la corona ai caduti. Alle 12.30 il pranzo ai saloni della basilica. Alla manifestazione parteciperà anche la delegazione di Corning, arrivata in città nelle scorse ore per rinnovare il patto di gemellaggio e l’accordo di reciproca collaborazione tra le due comunità. "E’ per me l’ultimo anno della consiliatura in cui, nelle vesti di sindaco, rappresento, con il gonfalone e la fascia tricolore, tutta la città a questa manifestazione – ha dichiarato Vadi – l’appuntamento per ricordare la partenza dei volontari alla guerra di Liberazione e l’unità di Italia è una ricorrenza importante nella nostra comunità cittadina, istituita dal comune, insieme ad Anpi molti anni fa per ricordare un evento specifico che ha riguardato San Giovanni".

Massimo Bagiardi