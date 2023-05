Una giornata in piscina per neonati e bambini con il Baby Acquatic’s Day

Arezzo, 8 maggio 2023 – – Una giornata in piscina per neonati e bambini. Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospita una nuova edizione del Baby Acquatic’s Day che, domenica 14 maggio, rinnoverà il tradizionale evento gratuito dedicato alla fascia d’età tra zero e quattro anni dove genitori e figli potranno trascorrere una mattinata insieme in vasca.

Tecnici e istruttori della Chimera Nuoto proporranno una lezione di Nuoto Baby della durata di mezz’ora che permetterà ai più piccoli di vivere le prime esperienze in piscina e ai più grandi di conoscere una metodologia con cui imparare a nuotare fin dai primi mesi di vita, favorendo lo sviluppo della sicurezza nelle acque e portando benefici alla crescita del neonato.

Il Baby Acquatic’s Day sarà diviso in più momenti a seconda della fascia d’età, a partire dalle 9.30 per bambini da zero a ventiquattro mesi per arrivare fino alle 12.00 per chi ha tra i due e i quattro anni.

La lezione prenderà il via con l’accoglienza al Palazzetto del Nuoto di Arezzo e con la spiegazione di tutte le fasi preliminari all’ingresso in vasca, preparando così il nucleo familiare a vivere una comune esperienza. La caratteristica del Baby Acquatic’s Day sarà rappresentata dalla presenza costante del genitore al fianco del figlio, per favorire un approccio sereno verso l’ambiente acquatico e per svolgere insieme un’attività psicomotoria tra giochi e percorsi impostata secondo i principi del Metodo Giletto, unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto baby.

Questa didattica permette infatti di raggiungere benefici certificati perché previene l’annegamento, stimola l’appetito, accelera lo sviluppo del cervello e del linguaggio, rinforza il cuore, previene l’obesità, favorisce il sonno e abbassa lo stress. L’intera lezione, scandita da un costante e rilassante sottofondo musicale, sarà tenuta dalla professionalità dello staff tecnico della Chimera Nuoto che da oltre vent’anni è affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile” e che è impegnata nello sviluppo del Nuoto Baby sul territorio aretino.

La partecipazione all’evento è gratuita, con gli unici requisiti richiesti che sono il pannolino acquatico contenitivo per i più piccoli e la cuffia per bambini e genitori; per iscrizioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a chimerarece[email protected] in cui indicare nome e cognome, data di nascita, orario in base alla fascia di età e numero di cellulare.