Una giornata di valutazione della postura in età evolutiva all’Istituto di Agazzi

Arezzo, 19 settembre 2023 – Una giornata dedicata a valutazione, prevenzione e trattamento delle problematiche posturali nell’età evolutiva.

L’appuntamento, fissato per mercoledì 20 settembre, è promosso dall’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi che farà affidamento sulla presenza del dottor Simone Ceppatelli per ospitare un ciclo di visite specialistiche rivolte a bambini e ragazzi tra i sei e i diciotto anni.

In questa fascia d’età vengono sviluppate abilità fisiche, sociali e mentali, dunque la valutazione precoce permette di individuare atteggiamenti viziati, alterazioni morfologiche o altre patologie per intervenire in ambito preventivo, educativo e terapeutico con l’obiettivo di favorire una crescita armoniosa e adeguata ai diversi ambiti della vita.

Le visite faranno affidamento sulle conoscenze e sulla professionalità del dottor Ceppatelli, medico specialista in ortopedia dell’Unità Operativa di Scoliosi e Patologie Vertebrali della Fondazione Don Gnocchi di Firenze che collaborerà con il personale del centro A-Rìa dell’Istituto di Agazzi.

La fase iniziale di valutazione consentirà di individuare eventuali alterazioni nella postura per prevedere interventi personalizzati a seconda delle caratteristiche dei giovani pazienti. I percorsi preventivi e educativi, ad esempio, fanno riferimento all’assunzione di corretti atteggiamenti posturali, all’insegnamento delle posizioni adeguate o alla previsione di percorsi per evitare l’emergere di mal di schiena o patologie quali la scoliosi.

Il trattamento terapeutico, quando necessario, richiederà invece un più complesso percorso di intervento per la cura del disturbo posturale o della scoliosi e viene condotto attraverso l’unione di competenze tra professionisti di diversi settori, con l’utilizzo di tecnologie e ambienti specifici come la piscina pediatrica.

Questo servizio può essere erogato in regime convenzionato previa autorizzazione da parte della Usl Toscana Sud-Est; per informazioni su prenotazioni e costi è possibile contattare i numeri 0575/9151340 o 0575/9151341.