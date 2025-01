Una giornata di studio sull’export digitale per aziende e imprenditori

Arezzo,13 ottobre 2021- Un seminario dedicato alle più innovative strategie per lo sviluppo del commercio internazionale e delle vendite all’estero. “Strategie e soluzioni per affrontare progetti di digital export” è il titolo di un evento in programma alle 11.00 di venerdì 15 ottobre che configura una nuova opportunità formativa rivolta alle aziende all’interno della rassegna on-line “#SaveTheRetail” promossa dall’aretina Sintra che, realtà di riferimento a livello nazionale nel business digitale, organizza questo ciclo di incontri in sinergia con la multinazionale Liferay che offre soluzioni per la digitalizzazione delle aziende B2B.

L’appuntamento sarà condiviso in diretta sui canali Facebook, LinkedIn e YouTube della stessa Sintra, facendo affidamento sui contributi di alcune delle maggiori realtà mondiali nei settori dell’export e dell’e-commerce: Alibaba (la più grande piattaforma e-commerce B2B), Dhl (specializzata nei trasporti internazionali) e Deloitte Private (la soluzione del network Deloitte rivolta alle Piccole e Medie Imprese quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai Private Equity, e alle start-up). “Strategie e soluzioni per affrontare progetti di digital export” si svilupperà attraverso un confronto tra diverse esperienze volte ad evidenziare opportunità e problematiche collegate al commercio on-line, presentando poi le possibilità per efficientare e adeguare l’internazionalizzazione delle imprese.

La finalità, infatti, è di attivare un costruttivo confronto tra imprenditori e responsabili dell’e-commerce di aziende impegnate in diversi settori per migliorare i processi tecnologici collegati alla vendita (dalla gestione degli ordini al coordinamento del magazzino, fino al ritiro) e per sviluppare l’omnicanalità, cioè il collegamento tra strategie on-line e off-line. «L’incontro del 15 ottobre - spiega Michele Barbagli, titolare e fondatore di Sintra insieme a Gianni Bianchi, - si inserisce nel percorso di formazione e di confronto che stiamo conducendo da tempo con l’ambizione di costituire e di consolidare una rete volta a sviluppare nuove soluzioni di business digitale. In questo caso ci rivolgiamo ad ogni azienda intenzionata a sviluppare il commercio estero, facendo affidamento sulla sinergia con alcune realtà di riferimento a livello mondiale».

Il seminario sarà introdotto da Barbagli di Sintra, poi sono previsti gli interventi di Nicola Davanzo (Business Development Manager di Alibaba) che illustrerà le potenzialità della piattaforma Alibaba, di Olderigo Fantacci (partner di Deloitte) che approfondirà fiscalità e opportunità di finanziamento agevolato, di Dario Andreottola (Business Development Manager di Liferay) che si soffermerà sulle strategie digitali per gestire ordini e, infine, gli scenari di spedizione internazionale saranno al cuore delle parole di Filippo Quaglia (Head of Customer Facing IT & Ecommerce di Dhl). Questa giornata rappresenterà un’occasione sinergica per diffondere una cultura digitale orientata all’assistenza e al sostegno delle Piccole e Medie Imprese italiane nei loro percorsi di export digitale. «Con eventi come “#SaveTheRetail” - aggiunge Dario Andreottola di Liferay, - vogliamo aiutare aziende e organizzazioni ad affrontare con successo la loro trasformazione digitale, fornendo spunti strategici per dar vita a business di successo sfruttando servizi e tecnologie all’avanguardia».