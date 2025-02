Una giornata alla Casa Pia per gli scout dell’Arezzo7

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Una mattinata alla Casa di Riposo “Fossombroni” per gli scout dell’Agesci Arezzo7. L’occasione è stata fornita dalla Giornata del Pensiero che viene organizzata ogni anno per celebrare l’anniversario della nascita di Lord Baden-Powell, fondatore del movimento scout nel 1907, e che il gruppo della parrocchia di San Marco La Sella ha scelto di trascorrere con un’esperienza di servizio in alcune realtà sociali e assistenziali della città di Arezzo.

Tra queste è rientrata anche la Casa Pia dove hanno fatto tappa dieci bambini e ragazzi di diverse età che, accompagnati dai loro capi educatori, hanno donato agli ospiti momenti di intrattenimento e socializzazione.

L’Arezzo7 è stato accolto dal consigliere con delega al sociale Antonio Rauti che, dopo aver ricordato il suo passato scout e aver ribadito la ricchezza formativa di questo cammino, ha portato i saluti della presidente Debora Testi e del direttore Stefano Rossi, raccontando poi le attività svolte all’interno della casa di riposo e spiegando l’importanza di queste strutture come luoghi di vita dopo tutelare i bisogni fisici, emotivi e sociali degli anziani.

I momenti di incontro con le realtà cittadine, in quest’ottica, sono particolarmente sentiti per mantenere i legami con la comunità e per condividere la ricchezza delle storie personali dei singoli ospiti.

Il servizio degli scout è poi entrato nel vivo con una serie di attività di animazione organizzate direttamente dai lupetti, dagli esploratori e dalle guide, dai rover e dalle scolte delle diverse branche in cui sono stati coinvolti direttamente i residenti della casa di riposo, interagendo con loro e proponendo una mattinata all’insegna delle relazioni intergenerazionali.

Oltre che all’interno della Casa Pia, l’Arezzo7 ha vissuto la Giornata del Pensiero con il servizio all’AIPD - Associazione Italiana Persone Down, a Casa Thevenin, nella parrocchia di San Marco, alla RSA “Maestrini”, alla RSA “Sant’Elisabetta” e a La Casa Gialla, una comunità educativa residenziale per minori a cui sono state devolute le offerte raccolte nel corso della giornata e frutto dei piccoli risparmi degli stessi scout.

«Ringraziamo l’Arezzo7 - commenta il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti, - per aver trascorso insieme a noi la Giornata del Pensiero che rappresenta un momento dell’anno importante per ricordare il loro fondatore, affermare la fratellanza tra scout di tutto il mondo e testimoniare l’impegno sul territorio.

Siamo grati per aver pensato, in questa occasione, anche agli anziani e ai più fragili attraverso una serie di coinvolgenti attività che hanno regalato un sorriso ai nostri ospiti e che hanno dimostrato, concretamente, la solidarietà e l’attenzione verso le generazioni precedenti».