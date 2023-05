Una formazione per un lavoro sostenibile promossa dall’aretina Sintra

Arezzo, 26 maggio 2023 – Un innovativo percorso formativo per creare un ambiente di lavoro sostenibile. L’iniziativa è dell’azienda aretina Sintra, leader a livello nazionale nel settore dell’innovazione digitale, che ha strutturato un progetto orientato al perseguimento dello stato di benessere dei suoi settanta dipendenti della sede cittadina come veicolo per consolidare il senso di appartenenza, stimolare il lavoro in team e raggiungere migliori risultati.

La volontà è di prevedere una vera e propria “riabilitazione” alla vita in azienda dopo i drastici cambiamenti delle abitudini imposti dall’emergenza sanitaria, attraverso la strutturazione di buone pratiche volte a valorizzare le singole competenze, le relazioni personali, lo scambio di esperienze e la condivisione di progetti e traguardi.

La prima tappa di questo processo si è concretizzata attraverso una formazione condotta insieme all’agenzia Clever Coaching&Training che, a partire dai dirigenti e dai responsabili dei settori aziendali di Sintra, sta coinvolgendo l’intero organico per far emergere esigenze, aspettative, potenzialità e bisogni. Il percorso è stato strutturato secondo un approccio esperienziale e interattivo dove l’analisi e la sperimentazione delle problematiche quotidianamente riscontrate permettono di acquisire consapevolezza per trovare strumenti pratici e tecniche utili per migliorare la qualità complessiva del lavoro.

Questo programma realizza quanto previsto dal Bilancio di Sostenibilità di Sintra che pone le risorse umane al primo posto attraverso l’ascolto, la formazione, la conciliazione vita-lavoro, la previsione di benefit e il perseguimento del generale benessere di un organico particolarmente giovane dove l’89% del personale ha meno di quarant’anni.

«La formazione ha riguardato i diversi livelli aziendali - spiega Angiolino Frontani, cofondatore di Sintra e responsabile della gestione delle risorse umane e delle procedure aziendali, - perché ognuno, con le proprie scelte quotidiane, contribuisce al benessere collettivo vissuto dall’azienda.

Questo percorso ha richiesto un significativo investimento in termini di risorse e di riorganizzazione, costituendo un laboratorio di buone pratiche condivise dove la vita in azienda rappresenta un vero e proprio elemento di ricchezza in termini di relazioni, di formazione e di crescita personale, alimentando un forte senso di appartenenza per una condivisione del futuro di Sintra, motore trainante di innovazione digitale in Italia e all’estero».