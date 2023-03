Una folla commossa per l’addio a Stagi

Una folla commossa ha tributato l’ultimo saluto a Davide Stagi, il cinquantanovenne morto domenica scorsa a Santa Barbara di Cavriglia nel crollo del solaio di un magazzino della zona artigianale poco distante dalla Centrale Enel. Il rito funebre si è svolto nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, nel quartiere sangiovannese di Ponte alle Forche dove l’uomo viveva, e in molti si sono stretti ai familiari, la moglie e i due figli, per manifestare la vicinanza in un momento così tragico.

La prematura scomparsa dell’artigiano, ricordato con affetto e stima da chi lo conosceva, ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di San Giovanni e Cavriglia, ancora incredule per il dramma avvenuto domenica scorsa in un capannone di via dell’Artigianato.

Sposato e padre di due figli, Davide Stagi nella mattina del giorno di festa aveva raggiunto l’edificio per recuperare una attrezzatura necessaria al taglio dei metalli, ma era rimasto coinvolto nel cedimento improvviso del controsoffitto in cartongesso di un soppalco adibito a ufficio.

Precipitato da un’altezza di oltre tre metri, era stato travolto dalle macerie e da una pesante scaffalatura di metallo che purtroppo non gli aveva lasciato scampo. I sanitari dell’emergenza urgenza territoriale, giunti sul posto attorno alle 13, infatti non avevano potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Per far piena luce sull’episodio sono in corso fin dai primi momenti successivi al rinvenimento del corpo le indagini affidate ai Carabinieri della stazione di Castelnuovo dei Sabbioni che dovranno inviare il dossier degli accertamenti alla Procura di Arezzo.

Ma ieri è stato il giorno del dolore e dell’estremo saluto.