Una fiction girata in Casentino. I protagonisti di "Home Sweet Love" nel set tra amore e tanta comicità

di Sonia Fardelli

Una fiction ad episodi "Home Sweet Love", girata nella vallata con la regia del casentinese Daniele Cangi, che è anche cabarettista e attore comico. Si narra le vicende di una giovane coppia di fidanzati alle prese con la vita di tutti i giorni. Fabio (Alessandro Ghezzi) è un broker immobiliare, però con "poca voglia di lavorare", che trascorre le sue giornate nel locale di Pippo (Alessio Zanoni) con l’amico Paolo (Paolo Parigi). Sofia (Laura Spimpolo) è una timida impiegata di una prestigiosissima azienda di moda, costantemente vessata dalle avances del suo capo (Massimo Pascucci). I due protagonisti si troveranno ad affrontare la loro quotidianità, che non è mai banale. Non mancheranno momenti di humour, gelosie varie e situazioni anche al limite dell’assurdo. La voce narrante della fiction è di Pietro Ubaldi, doppiatore di Capitan Barbossa, Uan di Bim Bum Bam, Tasmania, Denver e mille altri personaggi. La sigla è dei Raggi Fotonici, unica Cartoon Band attiva oggi su territorio nazionale per la realizzazione, composizione e interpretazione delle sigle dei Cartoon della Rai e non solo (L’Invincible Dendoh - Fairy Tail - Digimon) che, nel 2026, compirà 30 anni di carriera. Sabato e domenica verrà girato l’ottavo ed ultimo episodio. Parte in un appartamento privato, un’altra parte nel centro storico ed infine in un bar di Poppi. La fiction andrà in distribuzione internazionale con Filmhub. Un omaggio di Daniele Cangi alla sua vallata, nella quale ha girato tempo fa anche un film dedicato al padre. E adesso questa divertente fiction ad episodi. Ma perché proprio in Casentino? "Perché così una volta finito di girare posso dormire a casa mia – ammette sorridendo Daniele Cangi – Scherzi a parte il Casentino è una vallata fantastica. C’è tutto quello che serve per girare al meglio un film: c’è un paesaggio naturale fantastico, ci sono bellissimi centri storici, c’è un’accoglienza ed una disponibilità a dare una mano veramente eccezionali. Ed i costi sono bassi, si riesce a girare un film con cifre davvero giuste. Manca solo il mare, per questo abbiamo girato due episodi in Romagna".

Per il resto questa divertente storia d’amore è girata completamente in Casentino e mette in evidenza le bellezze di questa vallata che anno dopo anno diventa meta di un numero sempre maggiore di turisti. Attratti dalle bellezze naturali, architettoniche e storiche, ma anche dalla gentilezza con cui i casentinesi sanno accogliere.