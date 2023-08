Una festa tra musica e gastronomia

Le Ville in festa tra musica e gastronomia. Torna questa sera, dalle 19 e fino a tarda notte, nella frazione di Terranuova lo "Street Party", organizzato dal Circolo Arci del paese. L’appuntamento di ogni fine estate si aprirà con un aperitivo, per proseguire con la cena al Centro Polivalente. Alle 23 i festeggiamenti si sposteranno in strada con il dj set di Stranobakkano, e i dj Skalini, Buset e Luca T e Karnakonte.