Una festa tra cinismo e speranza

Federico D’Ascoli

Pasqua significa vivere sognando un futuro migliore, fatto di rinascita e ricchezza interiore, speranza e volontà di vita. C’è da chiedersi da cosa passi la rinascita di Arezzo. La cronaca ci offre ogni giorno notizie controverse e contrastanti, figlie di un’era di cui è difficile stabilire il confine tra bene e male, tra sconforto e fiducia. Come la morte in diretta social di Francesco Sandrelli che mentre era avvolto dalle fiamme che erano scoppiate nella sua auto è stato ripreso da un (ancora) anonimo automobilista che ha usato il cellulare per girare un video invece che per chiamare i soccorsi. Un’indifferenza e una superficialità che fa orrore, alla quale non dobbiamo abituarci.