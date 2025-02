Una festa oltre regali e business

Siamo ancora in grado di essere romantici o la modernità ci spinge a non esserlo? San Valentino è una tradizione che celebra l’amore vero. Tra regali, cene ed eventi a tema c’è anche chi rinnova le promesse di amore eterno a distanza di decenni dal primo bacio come succede a Castiglion Fiorentino.

Pochi giorni appassionano (e dividono) come il 14 febbraio, grazie anche al business nato intorno alla festa degli innamorati che di sicuro non si fermerà neppure quest’anno. Una festa che di certo non può essere ridotta alla banalità di una cena a lume di candela o di una scatola di cioccolatini. Le promesse non sono delle parole ma è la vita stessa da fondare l’uno sull’altra e viceversa.