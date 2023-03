Una festa legata alla primavera

Il Capodanno dell’Annunciazione nasce con le più remote civiltà umane avevano un calendario annuale che cominciava con la stagione più importante, quella della semina, che corrispondeva all’arrivo dell’equinozio di primavera a fine marzo. In fin dei conti un maggior impatto emozionale che metteva in relazione il nuovo anno con il fiorire delle messi e della natura e augurarsi buon anno suonava più razionale e concreto messo in relazione ad un buon raccolto che allontanasse lo spettro della fame.