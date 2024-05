Una donazione per i bimbi di pediatria

MONTEVARCHI

Nuova donazione per l’ospedale di Santa Maria alla Gruccia e stavolta è destinata ai bambini ricoverati in Pediatria. L’ennesimo bel gesto di solidarietà verso il prossimo, e in particolare pensando alla salute dei più piccoli, è stato compiuto dalle famiglie Roncolini e Palazzini-Scali che hanno deciso di regalare quattro strumenti per l’aerosol al reparto. "L’apparecchio per aerosol – ha spiegato la dottoressa Sara Casalini, direttrice facente funzione del reparto valdarnese – è un nebulizzatore che ha il compito di trasformare i farmaci liquidi in minuscole particelle. Il liquido, grazie all’aerosol, viene disperso da un diffusore e le particelle vengono assorbite dalle mucose delle vie aeree. Questa tecnica consente di somministrare i medicinali vaporizzati in soluzione fisiologica e ottenere un’azione mirata locale senza coinvolgere l’organismo interno". Non si arresta insomma l’onda lunga di chi decide di collaborare in maniera concreta per sostenere la sanità del territorio, e soprattutto il monoblocco di vallata, proseguendo un cammino solidale iniziato ormai da molti anni e che nel tempo ha contribuito a potenziare di fondamentali dotazioni strumentali i vari reparti. Un aspetto rimarcato anche da Patrizia Bobini, direttrice del presidio ospedaliero, che ha voluto evidenziare lo stretto e positivo rapporto tra la Gruccia e il comprensorio.

"Le donazioni sono importanti per il nostro ospedale – ha affermato – perché rappresentano un supporto al personale sanitario nella tutela della salute individuale e collettiva e per questo voglio ringraziare le famiglie che hanno pensato a noi. La generosità di questi due nuclei familiari, e dei cittadini che pensano a noi, ci permette di arricchire la strumentazione in dotazione alla nostra struttura ospedaliera".