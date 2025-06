Una donazione del Municipio ai pompieri

BIBBIENAI vigili del fuoco chiamano e, per questa volta, è il Comune a rispondere. Il sindaco Filippo Vagnoli e l’amministrazione, rispondendo appunto ad una richiesta dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Bibbiena, hanno deciso di donare una motosega professionale per intervenire su piante, anche molto alte, in caso di necessità. "Una donazione fatta per collaborare con il corpo dei Vigili del fuoco del nostro territorio che sono sempre a disposizione dei cittadini e intervengono in modo veloce e professionale in ogni situazione di necessità. Un modo per ringraziare tutti loro per quello che fanno ogni giorno per il bene pubblico. Con questa donazione, abbiamo voluto dire un grazie a tutti coloro che operano in questo presidio necessario e parte integrante della nostra comunità", commenta Vagnoli che è andato personalmente a vedere questo necessario strumento di lavoro.

Ad accogliere il primo cittadino nella caserma di Bibbiena Stazione, che ospita iI distaccamento, composto da 27 vigili del fuoco divisi in 4 turni giornalieri e una operatività di 24 ore su 24, è stato il comandante provinciale Fabrizio Baglioni che ha commentato: "Ringrazio l’amministrazione comunale che è stata sensibile alla nostra richiesta, donando uno strumento fondamentale per la caserma casentinese. Questo macchinario consente, infatti, la rimozione di parti pericolanti di piante, raggiungendo altezze ragguardevoli ma sempre in situazioni di sicurezza. Per un distaccamento come questo in una zona montana, tutto questo rappresenta una cosa importante".