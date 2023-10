Una domenica in scena. Appuntamento a teatro

Domenica in scena. Riprendono le attività di Laboratori Permanenti al Teatro Comunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. In questo contesto si inserisce Nuovi Orizzonti la rassegna di teatro contemporaneo che ha preso il via nella scorsa stagione e in questo nuovo anno torna con nuove interessanti proposte per il pubblico. Nuovi Orizzonti si strutturerà al Teatro Comunale di Monterchi da ottobre a marzo. La rassegna prende il via oggi alle 18 con Api e lievito il dolore come… Api nella testa una produzione Seven Cults con la regia Maddalena Emanuela Rizzi: uno spettacolo che racconta una tematica delicata, con un testo poetico, immaginifico, si affronta la questione dell’abuso sessuale sui minori partendo da ciò che la vittima sente e prova ossia dolore, confusione, bisogno, ma anche amore e necessità. Il momento della dissociazione viene visto, nella maggioranza dei casi, come un dolore a puntini, viene sentito come un ronzio proprio come api nella testa e nella messa in scena i colori, gli odori e il movimento portano delicatamente il pubblico a percepire queste api. Oggi prosegue il XXIV Concorso di Teatro Amatoriale al teatro moderno di Tegoleto. Sarà la Compagnia degli Evasi di Castelnuovomagra, oggi alle 16 a interpretare "Locandiera", tratta dall’opera di Carlo Goldoni per la regia di Marco Balma. Oggi alle 17,30 al teatro di Anghiari proiezione di For Those Who Sail To Heaven (Per tutti coloro che salpano verso il Paradiso), può essere considerato un documento storico unico al mondo. Un viaggio dentro il mulid annuale o festa del santo sufi, Sidi Abu’l Hajjaj, che viene celebrato all’interno del tempio di Luxor: una festa ecumenica dove tutti i residenti di Luxor, sia cristiani copti che musulmani, vengono ad osservarla in una grande processione volta ad assorbire la forza vitale del santo, che si crede venga dispensata ai fedeli mentre le barche girano per la città. Ci sono filmati d’archivio girati dal famoso cameraman Harry Burton per il Metropolitan Museum di New York nel 1922, durante l’apertura della tomba di Tutankhamon. Il film è stato presentato per la prima volta al Margaret Mead Festival di New York e poi in numerosi festival. Elizabeth Wickett, antropologa, scrittrice e documentarista, canadese ma "anghiarese" d’adozione ha effettuato ricerche e pubblicazioni in tutto il mondo. For those who sail to heaven è senz’altro il suo documentario più importante. Recentemente ha tradotto in italiano il suo libro Una strana Odissea, che racconta la storia di un antico conventino in Toscana.