Una domenica con il Calcit Mercatino, libri e sport

Il Mercatino del Calcit, Un sorriso per Arezzo e Bimbinbici, domenica di eventi la prossima che si svolgeranno meteo permettendo. Il 14 maggio appuntamento con il 69esimo Mercatino dei Ragazzi in zona Eden. L’evento più atteso di primavera con il Calcit il cui ricavato finanzierà il servizio Scudo di cure domiciliare oncologiche. 250 i banchini dei ragazzi di oggi e di ieri pronti a lavorare per il Comitato. A tutti i partecipanti andrà il medaglione Calcit "la Rinadcita" ideato dalla 4* orafi dell’Istituto Professionale. Attivo per tutto il giorno un punto di ristoro, i banchi saranno dislocati in via Spinello, via Niccolo aretino, via Guadagnoli ; per circa un chilometro e mezzo in zona Eden. "Venerdì daremo l’ultima occhiata alle previsioni, se ci sarà uno spiraglio di sole lo faremo domenica 14 - dice il presidente del Calcit Giancarlo Sassoli- se il meteo fosse del tutto sfavorevole rimandiamo il Mercatino al 21. Il 14 maggio accogliamo con favore anche l’iniziativa “Un sorriso per Arezzo” il cui ricavato sarà devoluto al Calcit". E’ stata presentata ieri la grande vendita di libri di Geronimo Stilton in programma al parco Pertini proprio domenica 14 maggio. Un’intera giornata di sport, salute, spettacolo e solidarietà. La festa è organizzata da Acli con Calcit e fondazione Geronimo Stilton, col patrocinio di Comune e fondazione Arezzo Comunità. La manifestazione, finalizzata alla divulgazione di valori sociali e alla raccolta fondi a favore del Calcit, avrà tra i propri protagonisti insieme a Geronimo, il topo scrittore, giornalista ed editore più amato dai bambini, una serie di realtà sportive: Us Acli, Csi, Federazione paralimpica italiana calcio balilla, gruppo sportivo Fiamme Oro. Con loro anche il mondo della Giostra. Poi Respiriamo Insieme in collaborazione con la Pneumologia dell’ospedale effettuerà screening pneumologici gratuiti.

La Polizia sarà alla manifestazione con un’area espositiva, parteciperà Jacopo Luchini, atleta dei gruppi sportivi Fiamme Oro specialità snowboard paralimpico. Ragazzi e adulti potranno provare le attività proposte da alcune associazioni sportive.

Alle 11,30, introdotto dall’araldo della Giostra, da quartieri e Musici, sarà la volta di Geronimo Stilton accompagnato dalla sua “creatrice” Elisabetta Dami. Con una donazione si potrano acquistare i suoi libri. Domenica gli eventi si incroceranno anche con Bimbinbici e la grande carovana a due ruote che dal parco Ducci attraverserà i parchi della città con la scorta della polizia Municipale e dei volontari Fiab.