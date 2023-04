Una colomba realizzata dagli artigiani Dono a tutte le persone in difficoltà

AREZZO

"Anche per questo periodo di Pasqua, abbiamo deciso di sospendere il lavoro per alcune ore e dedicarci a chi ne ha più bisogno", così il segretario della Confartigianato Arezzo nell’annunciare l’iniziativa "Io faccio azzurro". "Io faccio azzurro – spiega Alessandra Papini – segretario generale di Confartigianato, era un modo di dire tedesco utilizzato quando gli artigiani, un giorno alla settimana, non lavoravano e guardavano il cielo. Il motto medievale, riscoperto dalla giornalista e scrittrice Daria Bignardi è per noi uno spunto per dedicare, da alcuni anni, due ore del nostro lavoro a chi ne ha più bisogno". Il dono di quest’anno, il nostro azzurro, è una colomba realizzata dai nostri artigiani. "Per l’occasione, i dipendenti hanno raggiunto la casa di un nostro associato Anap, o di persone fragili della provincia individuate dal patronato Inapa. Abbiamo tutti lasciato le scrivanie, ci siamo trovati tutti fuori per gli auguri e poi siamo partiti per questa piccola ma importante missione", aggiunge Papini. "Voglio ringraziare tutte le pasticcerie che hanno aderito e contribuito alla realizzazione di questa iniziativa: le pasticcerie Bardelli di Subbiano, Fabio e Gianni di Cesa, la pasticceria Mille Dolcezze di Olmo e la pasticceria San Clemente", sottolinea.