Una città in lutto per Del Pia. Imprenditore per quarant’anni e coordinatore di Forza Italia

Un male incurabile lo ha prematuramente strappato alla vita nel giro di pochissimo tempo. Tutta Sansepolcro piange la scomparsa di Giuliano Del Pia, consigliere comunale di maggioranza con delega alle attività produttive e locale coordinatore di Forza Italia. La morte è avvenuta nelle prime ore di ieri: avrebbe compiuto 69 anni il prossimo 18 maggio e nella vita professionale Del Pia è stato un apprezzato carrozziere per 43 anni, 35 dei quali lo hanno visto titolare assieme a un socio della Carlago, nella zona industriale Santafiora-Alto Tevere. Originario di Madonnuccia di Pieve Santo Stefano, si era trasferito al Borgo nel 1994, anno del suo matrimonio. Dal 2015, una volta in pensione, aveva iniziato il suo appassionato impegno in politica, ridando di recente nuova linfa al partito fondato da Silvio Berlusconi. Candidato nella lista Lega-Forza Italia alle amministrative dell’ottobre 2021, Del Pia è entrato nell’assise di Palazzo delle Laudi, ricoprendo con forti motivazioni la carica assegnatagli dal sindaco Fabrizio Innocenti e rappresentando ufficialmente in più di una circostanza l’amministrazione, come anche nel caso della Società Balestrieri, che per conto della stessa municipalità ha seguito in varie trasferte. "Era diventato il nostro portafortuna – ha detto il presidente Stefano Tarducci – perché quando veniva con noi vincevamo sempre". "Con la perdita di Giuliano Del Pia — dichiara Bernardo Mennini, Segretario Provinciale di Forza Italia Arezzo — il nostro partito perde un dirigente di straordinario valore, che ha dedicato anni di impegno costante ed efficace alla crescita e al radicamento di Forza Italia nel territorio della Valtiberina". Cordoglio arriva anche del Presidente della Provincia e sindaco di Anghiari Alessandro Polcri, per la scomparsa di Giuliano del Pia, figura molto conosciuta nel territorio della Valtiberina, e personaggio di spicco della politica provinciale.

Per capire chi era Del Pia basterebbe leggere quanto hanno scritto anche sui social tutte le forze politiche, senza distinzione di schieramento. Ma il miglior compendio è quello del sindaco Innocenti nella nota di cordoglio dell’amministrazione: "Abbiamo tutti apprezzato il suo senso delle istituzioni, la sua preparazione, la sua disponibilità, il suo rappresentare sempre al meglio l’amministrazione. Ma Giuliano, al di là dei suoi incarichi, sapeva farsi voler bene anche umanamente. Era una persona solare, cordiale e generosa. Ci mancherà tantissimo". Il rito funebre è in programma domani mattina alle 10.30 in cattedrale; alla moglie Leonella, al figlio Lorenzo e al fratello Fernando le condoglianze della nostra redazione.