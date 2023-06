Una casetta per lo scambio dei libri

Giovedì a Montevarchi è stata inaugurata, nei giardini di Piazza della Repubblica, la prima "casetta" dedicata al libero scambio dei libri. Un bellissimo progetto che promuove la cultura e il libro come mezzo per apprendere. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del sindaco Silvia Chiassai Martini e degli alunni, insegnanti e dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Magiotti e Petrarca, Laura Debolini e Simona Chimentelli. C’erano poi rappresentanti della Commissione Pari Opportunità e della ProLoco cittadina. "Porto, prendo, leggo, riporto" è il motto che caratterizza queste casette che rappresentano un bene comune al servizio dei cittadini, grandi o piccoli che siano. Chiunque potrà prendere i libri, leggerli seduto su una panchina, portarli a casa, o, allo stesso tempo, portarvi volumi che magari non legge più, in uno scambio circolare che arricchirà tutta la comunità. "Tutti insieme inauguriamo questo luogo di scambio che vuole essere un modo per stimolare tutti a leggere di più. Però – ha affermato il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini – vi chiedo un aiuto affinché anche voi, siate custodi di questa casetta e dei libri che ci sono dentro, perché rappresenta un’occasione per tutti. Siate orgogliosi di questo piccolo ma significativo progetto che abbiamo fatto insieme e vi chiedo anche di prendervene cura". La prossima settimana ne verranno collocate altre due in altrettanti parchi cittadini comunali: una nei giardini del Pestello e l’altra in quelli di Levane. La cultura, soprattutto in una fase storica come questa, è sempre più importante ed ancora di più lo è se applicata alle giovani generazioni, che devono essere invogliati a riprendere in mano un libro.