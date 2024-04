Una carrozzina alla Rsa Sernini dal Rotary Club

CORTONA

È stata appena donata alla Rsa Sernini di Camucia una carrozzina servo-assistita (tramoggia). Il dono è arrivato dal Rotary Club Cortona Valdichiana che ha voluto onorare la sua presenza sul territorio lasciando un segno tangibile. Il dispositivo è estremamente moderno e versatile, ma soprattutto molto utile per le persone anziane con importanti disabilità. La consegna è avvenuta con una breve cerimonia alla quale hanno partecipato l’amministrazione comunale, il segretario del Rotary Club Cortona Valdichiana Paolo Materozzi, i responsabili della Rsa, numerosi soci del Rotary ed anche una nutrita rappresentanza degli anziani ospiti della struttura. Materozzi ha ringraziato a nome di tutto il club i responsabili e gli operatori del Sernini per la preziosa collaborazione e disponibilità nelle fasi di preparazione dell’intervento, ed ha poi ripercorso brevemente le numerose iniziative realizzate nel passato dal Club Rotary sul territorio. Ringraziamenti sono stati espressi anche dai responsabili della Rsa e da alcuni anziani ospiti della struttura che hanno sottolineato la gratitudine verso quelle entità che sono sempre attente ai loro bisogni. Intanto sempre il Rotary ha rinnovato il premio tesi di laurea giunto alla sua 13esima edizione. La volontà è quella di assegnare un premio di studio alle migliori tesi di laurea aventi per oggetto temi specifici inerenti la Valdichiana (temi scientifici, economici, culturali, storici, ambientali), e preferibilmente presentata da studenti residenti nei Comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino. Il bando scade il 15 maggio. La.Lu.