Una borsa di studio per ricordare Mennini L’idea della famiglia a un anno dalla morte

Una borsa di studio per aspiranti giornalisti dedicata a Valerio Mennini (nella foto). Il nostro collega scomparso lo scorso anno a Ferragosto, potrebbe essere ricordato con un premio per i giovani più promettenti che vogliono intraprendere la carriera di giornalisti. Il progetto per il premio è ancora in embrione ma nasce dalla volontà della famiglia, la madre Loretta e il fratello Bernardo, presidente di Lfi.

Aveva solo 52 anni, non ha retto all’ultima spallata della sfortuna che lo aveva preso di mira: una malattia aggressiva, inesorabile tra momenti di luce e di abbandono fino alla fine. Giornalista, Valerio si era innamorato di questo mestiere da ragazzo ed era entrato alla Nazione come corrispondente da Cortona, poi aveva proseguito al Giornale della Toscana, fino a diventarne vice caporedattore. Poi si era dedicato al mondo della cooperazione oltre che alla sua famiglia. Innamorato perso della sua Beatrice, l’aveva persa qualche anno fa, d’improvviso. Un’altra morte inaccettabile. Ma aveva continuato a dedicarsi agli splendidi figli Sofia ed Edoardo.

Su Facebook la mamma Loretta ha voluto ricordarlo così: "Caro Valerio, è trascorso un anno da quando te ne sei andato, troppo presto... ma è successo. È per ricordare te e anche Spartaco che vorremmo promuovere,anche accettando i suggerimenti dei tuoi tanti amici l’ organizzazione di una iniziativa di solidarietà ed anche l’ istituzione di una borsa di studio rivolta ai giovani giornalisti della nostra provincia. È un modo per ricordarvi e per contribuire a valorizzare la professione che hai tanto amato,premiando il talento di chi cerca, descrive e racconta i fatti della nostra provincia, giorno dopo giorno".