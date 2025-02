Un weekend d’amore e dolcezza con Choco Varchi

MONTEVARCHILa fabbrica del cioccolato aprirà i battenti a Montevarchi nel fine settimana di San Valentino. È stata definita così dall’assessore Sandra Nocentini la prima edizione di "Choco Varchi" che dal 14 al 16 febbraio si svolgerà nella piazza centrale sotto il municipio e all’ombra della Collegiata. "Un’esperienza unica per grandi e piccoli – ha continuato l’esponente di Giunta – e non a caso abbiamo ricevuto l’adesione in massa dei nostri Istituti Comprensivi che saranno presenti nel giorno dell’apertura con circa 700 fra bambini e ragazzi. Potranno vedere all’opera i maestri cioccolatieri dell’artigiano perugino che mostreranno le varie fasi della lavorazione, dalla bacca di cacao al prodotto finito".

La manifestazione sarà arricchita da momenti musicali, esibizioni e anche dalla performance di una scultrice che riprodurrà col cioccolato, la Porta dell’Accoglienza, simbolo della città. "Tra gli interventi – ha aggiunto il sindaco Silvia Chiassai Martini – anche quello di un critico enogastronomico che parlerà del prodotto abbinato al vino". Saranno "tre giorni dolcissimi", ha chiosato la presidente del Centro Commerciale Naturale Federica Vannelli che ha ricordato una promozione speciale nei negozi per chi si farà la foto sotto il cuore creato in piazza.

Mariarosa Di Termine