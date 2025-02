Un viaggio tra motorsport e giornalismo. L’ultimo volume di Leo Todisco Grande

AREZZO"C’era una svolta..." è il titolo dell’ultimo lavoro del giornalista aretino Leo Todisco Grande la cui presentazione si è svolta ieri nella sede dell’Automobile Club Arezzo. Un racconto appassionante che intreccia la sua esperienza nel mondo del motorsport con storie di campioni, personaggi importanti e ricordi indimenticabili. Il volume non è una semplice autobiografia, ma un mosaico di frammenti di vita, amicizie, sogni realizzati e aspirazioni deluse. Todisco Grande ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, dagli inizi ad Arezzo alle esperienze internazionali, offrendo uno spaccato inedito sul mondo del motorsport e sull’evoluzione del giornalismo negli ultimi quarant’anni. Un ruolo centrale è riservato alla città di Arezzo, luogo di origine e punto di partenza della carriera di Leo Todisco Grande. Nelle pagine del libro, attraverso racconti e foto inedite, si ritrovano personaggi aretini che hanno contribuito a dare lustro alla città, non solo nel motorsport. Ad impreziosire il volume, le prefazioni di due figure di spicco del motorsport: Miki Biasion, due volte campione del mondo rally con la Lancia, e Andrea Cordovani, direttore di Autosprint, settimanale "storico" del settore. "C’era una svolta..." è un libro che appassionerà non solo gli amanti del motorsport, ma anche chi è interessato a conoscere da vicino il mondo del giornalismo e le storie di personaggi che hanno fatto la storia di questo sport.Leo Todisco Grande è un giornalista aretino che da oltre quarant’anni lavora nel motorsport. Ha seguito i più importanti eventi nazionali e internazionali, raggiungendo il traguardo di 800 gare e raccontando le gesta di grandi campioni e le evoluzioni delle vetture da corsa.