Un viaggio a sorpresa dal piatto alla salute

Chi si occupa di agricoltura?

"Un agricoltore su quattro in Toscana è donna e ciò riflette un cambiamento significativo poiché le donne non solo gestiscono aziende, ma influenzano scelte e generano novità.Trovare lavoratori agricoli è sempre più difficile. È interessante però notare che l’agricoltura moderna attira persone da settori diversi". Gabriele e James hanno aperto con successo aziende agricole contribuendo all’innovazione del settore.

Nutri-Score: come può influenzare il consumatore?

"Il Nutri-Score non considera le quantità consigliate di ciascun alimento. Ciò induce i consumatori a evitare prodotti con punteggi bassi, escludendo così dalla dieta alimenti nutrienti. Ad esempio, la carne è etichettata come alimento rosso, ma è dannosa solo se consumata in eccesso".

Perché dite no alla carne sintetica?

"Imita le caratteristiche della carne animale. Assomiglia però più a un prodotto farmaceutico che a un alimento tradizionale, con effetti a lungo termine sulla salute umana ancora sconosciuti. Solleva questioni etiche e suscita dubbi sul rapporto con il cibo e gli animali".

Cosa è una dieta sana?

"È un equilibrio tra vari fattori. Bisogna seguire la ciclicità degli alimenti, consumando frutta e verdura di stagione e a km zero per una maggiore freschezza, ma anche per un contributo più sostenibile all’ambiente,privilegiare prodotti del nostro territorio, carni e latticini locali sia per il gusto che per il loro valore nutrizionale.Ci può essere spazio anche per qualche ’sgarro’, senza però esagerare!".