Un vertice con l’esperto del lupo

CAVRIGLIA

Luigi Boitani, massimo esperto italiano del lupo, sarà ospite questa sera alle 21 dell’associazione culturale Montegonzi, nel comune di Cavriglia, che ha organizzato al circolo della Filarmonica un incontro per parlare di questo animale, di cui si è discusso molto nell’ultimo periodo. Gli avvistamenti, anche in zona, si sono infatti moltiplicati e come ha ricordato l’assessore cavrigliese Sonia Tognazzi, eventi come questo possono aiutare le autorità competenti a ricercare una soluzione concreta, per la convivenza con il lupo e il mantenimento del difficile equilibrio tra natura selvatica e presenza umana. Che questo affascinante esemplare si aggiri tra il Valdarno ed i monti del Chianti, è ormai una certezza, ma è un fenomeno che accomuna ormai diverse zone della Toscana, da Firenze a Livorno, da Arezzo a Lucca.

"Attenti al lupo?", questo il titolo dell’iniziativa, consentirà a Boitani di approfondire temi legati alla presenza del canide. "All’inizio degli anni Settanta in Italia sopravvivevano un centinaio di lupi, quasi tutti arroccati nelle montagne dell’Abruzzo – ha spiegato – Cinquant’anni dopo, l’animale è tornato a colonizzare anche zone dove non si vedeva da più di un secolo e ha ripreso a popolare l’Italia: gli Appennini, soprattutto, le colline della Toscana, infine le Alpi, con sconfinamenti verso le città". Insomma, per l’esperto è un ritorno naturale, favorito dal fatto che il lupo è una specie particolarmente adattabile.