“Un taxi per tutti”: rinnovata la convenzione tra Comune e UICI

Arezzo, 4 luglio 2023 – Rinnovata la convenzione tra Comune di Arezzo e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per il progetto “Un taxi per tutti” per la durata di un anno dalla data di stipula dell'accordo.

Il progetto prevede l'erogazione di un contributo di 3.600 euro da parte del Comune di Arezzo pari al 60% del costo complessivo del servizio che ammonta a 6mila euro. In totale quindi a disposizione delle categorie interessate saranno emessi 600 tagliandi corsa per l'uso di taxi a tariffa agevolata del valore di 10 euro cadauno.

L'aumento del contributo da parte dell'Amministrazione rispetto agli anni passati andrà così a coprire l'adeguamento del tariffario proposto dalla Cooperativa Taxi Arezzo.

“Rinnoviamo una convezione per noi molto importante che risponde pienamente alle priorità che questa Amministrazione fin dal suo inizio ha perseguito a sostegno delle politiche sociali e dell'inclusività. Questa iniziativa ha confermato negli anni la propria valenza e ha incontrato l'apprezzamento di chi in condizioni di fragilità ha potuto usufruire di un sostegno, in grado nel caso specifico, di facilitare la quotidianità negli spostamenti.

Ringrazio la Cooperativa Taxi con cui la collaborazione nella realizzazione di progetti a sostegno delle categorie più bisognose è continua e costante”, commenta il vice sindaco Lucia Tanti.