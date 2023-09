Un successo per Borgo Sport. Premio ai club

SANSEPOLCRO

Sport e benessere nel fine settimana di Sansepolcro, in cui ha avuto successo la manifestazione che ha esaltato e celebrato le associazioni sportive del territorio. Dalla pallavolo alla danza, dal tennis alla ginnastica artistica passando per il ciclismo e la zumba assieme a tantissime altre attività sportive che sono state protagoniste di Borgo Sport, iniziativa del Comune di Sansepolcro che ha dato modo alle realtà locali di mettersi in mostra ed esibirsi per promuovere le proprie iniziative lungo viale Diaz, asse centrale di Porta Fiorentina a ridosso del centro storico. Occasione in cui è stata anche presentata la targa a memoria del professor Pellico Barbagli che verrà apposta, al termine dei lavori in pieno svolgimento, nel piazzale del palazzetto dello sport di Sansepolcro a lui dedicato. "E’ importante promuovere lo sport e l’attività fisica, ma è altrettanto importante rendere merito a tutti coloro che quotidianamente si impegnano per farlo – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Innocenti – e sono molte le associazioni che riescono a crescere giovani atleti facendoli diventare grandi sportivi, così come le varie realtà che tengono vivo l’interesse di tutti coloro che hanno a cuore il proprio benessere fisico e mentale".

Sono state alla fine una ventina le società che hanno aderito alla "due giorni" lungo un viale trasformato in una sorta di piccola cittadella dello sport; chi è stato impossibilitato a farlo il sabato è venuto la domenica. Un modo per illustrare ai giovani le varie discipline, insegnando loro anche l’etica sportiva; da segnalare l’esibizione sul palco della Ginnastica Dinamica Militare Italiana, società che non pratica agonismo ma che con la sua ora "non stop" di esercizi si rivela propedeutica per la pratica di qualsiasi tipo di sport.