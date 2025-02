Un successo il concerto dei Punkcake

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Sono state circa mille le persone che hanno preso parte al concerto dei Punkcake, con i The Foolz e Diana Gloom svoltosi sabato 22 febbraio al Palazzetto dello Sport di Terranuova, nell’ambito della Red Fest.

Un momento partecipato che ha unito tante generazioni diverse in un evento che ha saputo regalare grande musica e festa. Il concerto ha infatti attirato un pubblico variegato, rendendo la serata un’occasione speciale, anche per i più piccoli che hanno così vissuto il loro primo concerto della vita.

L’evento è iniziato alle 18:00, con un’intervista alle band condotta dal Consiglio dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e dalla Scuola Comunale di Musica Poggio Bracciolini, che ha dato il via a una serie di interventi e dialoghi con i gruppi musicali, creando un’atmosfera di grande partecipazione.

Inoltre, la serata è stata anche un’occasione importante per confrontarsi con la Consulta giovanile comunale, un organismo fondamentale per promuovere il protagonismo giovanile e rafforzare il legame tra le nuove generazioni e le istituzioni locali. Alle 21 circa è iniziato il concerto vero e proprio, un’opportunità per vivere la musica dal vivo, in un’atmosfera di allegria e energia contagiosa.

Gli spalti del Palazzetto dello Sport erano gremiti e l’entusiasmo del pubblico ha reso la serata ancora più speciale. L'Assessora alle politiche giovanili, Giulia Bigiarini, ha così commentato: “La musica è passione, energia, sacrificio e forza che alimenta i sogni.

Ma quando diventa anche inclusione, cooperazione, amicizia e riesce a unire generazioni diverse, crea qualcosa di magico. Questo è esattamente ciò che abbiamo vissuto sabato sera a Terranuova: una vera e propria festa di comunità, dove ogni nota e ogni momento hanno contribuito a rafforzare il legame tra le persone, indipendentemente dall’età.

Un’esperienza unica, che ha dimostrato quanto la musica possa essere un potente strumento di unione e crescita”. Un sentito ringraziamento va ai tanti sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, alle associazioni Arkadia Onlus, Avis Giovani Valdarno, Casa del Domani, Niulend Terranuova e Consulta Giovani, che in modo proattivo hanno accettato di far parte di questo evento.

Un altro grazie speciale va alla Scuola Comunale di Musica Poggio Bracciolini e al Consiglio dei Ragazzi, che hanno preso parte attivamente alla realizzazione dell’evento, offrendo contributi preziosi nella parte pomeridiana della Red fest.

Un sincero ringraziamento anche alla Regione Toscana e al Circolo Arci Restone, pilastro fondamentali nell’organizzazione dell’evento, nonché all’USD Terranuova Basket, prezioso alleato nell’allestimento e nella logistica, una risorsa fondamentale tra le realtà associative del nostro territorio che ha gestito il Palazzetto in modo impeccabile, contribuendo in maniera determinante al buon esito dell'evento.