"Un sorriso per Arezzo: raccolta fondi al parco Giotto di Arezzosaràuna vera" Domani a Arezzo, una giornata di sport, salute, spettacolo e solidarietà: "Un sorriso per Arezzo" con Geronimo Stilton, Us Acli, Csi, Fiamme Oro, Polizia di Stato, Giostra del Saracino e Jacopo Luchini. Un'occasione per sostenere il Calcit.