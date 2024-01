Un simbolo identitario senza campanili

La Chimera riprende la via di casa. Ma non resterà. Il tempo di mettersi in vetrina nell’anno vasariano, di mostrarsi faccia a faccia con gli aretini che un tempo la reclamavano ma che oggi sanno che è patrimonio del mondo e spengono i toni della contesa che in passato ha infiammato anini e acceso battaglie. Oggi non è più così e forse anche per questo sarà possibile riavere il simbolo identitario di Arezzo tra le sue mura e la sua gente. Sarà al centro dell’anno vasariano e camminerà, anzi, galopperà, insieme alla grande mostra nella Galleria d’arte contemporanea, illuminando il 2024. Poi tornerà a Firenze ma non è detto che per grandi occasioni non possa tornare. Lo fanno capire Giani che annuncia il rientro e Ghinelli che non vede l’ora.