Un selfie per salvare i murales: un critico lancia l'ultima idea

Arezzo, 16 luglio 2022 -

Un selfie per salvare i murales di Arezzo

Il critico d’arte Danilo Sensi invita tutti coloro che sono contrari all’abbattimento delle opere di Eron e Moneyless nel parcheggio della Misericordia all’iniziativa che prenderà il via martedì 19 luglio e proseguirà per tutta l’estate

AREZZO – Un selfie per salvare i murales del parcheggio della Misericordia.

Martedì 19 luglio 2022, alle ore 18, prende il via in Piazza del Popolo, ad Arezzo, una maratona culturale promossa dal critico d’arte Danilo Sensi per sensibilizzare cittadini e amanti dell’arte sul valore delle opere realizzate dai noti street artist Eron e Moneyless nel 2015 nell’ambito di “Icastica”.

“Secondo le ultime dichiarazioni, e se nulla muta – dichiara Sensi, – i murales del parcheggio della Misericordia, che si affacciano su Piazza del Popolo, verranno abbattuti assieme a una palazzina della ex caserma Cadorna per realizzare la nuova sede del centro per l'impiego di Arezzo.

Per conservarne memoria e per scongiurarne la distruzione, rivolgo un invito a tutti i cittadini e in modo particolare al mondo dell’arte e della cultura di Arezzo a scattare un selfie per tutta l'estate e fino al momento della paventata demolizione davanti ai due lavori”.