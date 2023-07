Arezzo, 5 luglio 2023 – Un salto da record per Nicholas Gavagni al meeting “Città di Pistoia” riservato alle rappresentative regionali della categoria Allievi.

L’atleta dell’Alga Atletica Arezzo ha indossato la maglia della Toscana e, nel salto in lungo, ha registrato l’ottima prestazione di 7.45 metri che è valsa la medaglia d’oro. Questo risultato configura un ulteriore passo in avanti rispetto ai 7.40 metri con cui Gavagni aveva conquistato pochi giorni prima la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Allievi e aveva raggiunto la misura minima per partecipare ai Campionati Europei Under20, siglando il nuovo record regionale nella specialità e conseguendo uno tra i migliori salti nel panorama internazionale.

Il valore della prestazione dell’aretino, nato nel 2006, è stato confermato dalla premiazione come miglior risultato tecnico dell’intera manifestazione. La rappresentativa regionale ha fatto affidamento anche su un’altra atleta dell’Alga Atletica Arezzo: Lorenza De Silva del 2007, al primo anno nella categoria Allievi, ha centrato un positivo settimo posto nei 100 piani con il record personale di 12.71 secondi che la pone tra le migliori velociste in Toscana nella sua fascia d’età.

I due aretini sono scesi in pista anche nelle staffette, con le squadre di Gavagni e De Silva che si sono piazzate rispettivamente al primo e al quinto posto. Questi risultati hanno contribuito alla vittoria della rappresentativa Toscana del meeting “Città di Pistoia” davanti a Veneto e Emilia Romagna.

«Gavagni ha raggiunto un risultato tecnico eccezionale - commenta Gloria Sadocchi, dirigente e allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo, - perché sono ben pochi gli Allievi che in Italia e in Europa sono in grado di raggiungere una misura di 7.45 metri.

Oggi è, indubbiamente, tra le maggiori promesse del salto in lungo di livello internazionale. Da sottolineare è anche il bel tempo di De Silva che, alla prima stagione nella categoria, sta ottenendo ottimi risultati a conferma della bontà della preparazione impostata dalla nostra società sulle piste dello stadio di atletica “Tenti”».